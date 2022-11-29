Севастополец на спор выстрелил себе в гениталии

В Севастополе мужчина на спор прострелил себе гениталии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», два приятеля сначала изрядно выпили водки, а потом отправились в тир состязаться в стрельбе. Один из них заявил, что другому слабо выстрелить себе в пах. Оппонент возмутился таким сомнениями, направил выданное оружие в область гениталий и нажал курок.
Его госпитализировали и сделали операцию, пишет Mash. Как только ему стало полегче, «отважный стрелок» ушел из больницы без разрешения врачей.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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