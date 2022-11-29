Украина срочно запросила у США «дополнительные объёмы» газа

На Украине кончаются запасы газа в ПХГ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

В с вязи с этим Украина официально просит США «помочь с газом для прохождения отопительного сезона».

«Наша страна остро нуждается в дополнительных объемах топлива», – сообщил Чернышев представителю Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин Элизабет Макки.

По его словам, в результате обстрелов повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб. К тому же для выработки электроэнергии Украина была вынуждена использовать дополнительные объемы угля и газа.

«Эти факторы привели к тому, что мы нуждаемся в увеличении объема наших газовых хранилищ и призываем США – нашего надежного партнера – помочь с решением этого вопроса», – сказал он.

В USAID пообещали проработать запрос, но конкретных заверений в том, что помощь предоставят, не дали.

Симферополь, Валентин Карамазов

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