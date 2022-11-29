В Крыму зарегистрировали первый случай свиного гриппа

В Крыму зарегистрировали случай свиного гриппа. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Светлана Листопад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове фиксируется сезонный подъем острыми респираторными вирусными заболеваниями. Например, в Ялте прирост заболевших среди детей 7 -14 лет превысил 47%. Говорить об эпидемии пока рано – первый пик ожидается к концу декабря.

Вместе с тем, на полуострове зафиксирован первый случай свиного гриппа. Напомним, первая эпидемия, вызванная данным штаммом вспыхнула в конце осени 2009 года. С тех пор H1N1 столь ярко и агрессивно себя не проявлял, но в текущем году вновь перешел в наступление. При этом данная форма гриппа отличается тяжелыми осложнениями и высокой летальностью.

Учитывая, что много туристов приезжают на полуостров на новогодние праздники и в зимние каникулы, в Крыму и Севастополе необходимо завершить вакцинацию от гриппа до 5 декабря, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На особой контроль поручено взять ситуацию в МДЦ «Артек».

Пока, по данным на прошлую неделю, уровень вакцинации в Севастополе составлял 40,1%, в Крыму – 32,3% при среднероссийском показателе 40,9%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»