Бюджет Севастополя не позволяет решить проблему обучения по ведущим школьным предметам

В Севастополе в первом чтении утвердили проект бюджете на 2023-2025 годы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий объем доходов на 2023 год запланирован в сумме 59,7 млрд рублей, расходов – 64,2 млрд рублей. Дефицит составит 4,5 млрд.

За проект бюджета проголосовали 19 депутатов, воздержались 3.

При этом руководитель городской счетной палаты Юлия Кокарева расценила показатели собственных доходов слишком оптимистическими. В частности, она выразила сомнение, что при существующих темпах инфляции и усиливающемся санкционном давлении можно достичь запланированного роста реальных доходов населения на 8%, а в последующие 2 года – на 10%.

Кроме того, Кокарева отметила, что бюджет не предусматривает решение вопросов кредиторской задолженности медорганизаций и проблем образования.

«Мы считаем, что с учетом доклада департамента образования, не уделено внимание инструментам привлечения в регион педагогов по основным направлениям общего образования: математики, физики, истории, химии, – подчеркнула Кокарева. – В связи с чем, подготовка детей по данным направлениям по-прежнему в ряде случаев останется проблемой родителей».

Севастополь, Олег Яковенко

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