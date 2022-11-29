В НАТО признали украинские теракты в Крыму

Аналитики НАТО сообщили, что теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершены Украиной. Об этом говорится в материале «Ядерное принуждение России на Украине», размещенном на официальном сайте альянса.

«Мы знаем, что Украина уже использовала военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив», – пишут исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО Пьер де Дрези и Андреа Джилли.

Аналитики подчеркивают: западные страны должны учитывать важность полуострова для России.

Игнорирование «исторической роли, которую Россия отводит военно-морской базе в Севастополе как месту базирования Черноморского флота», «стратегического значения, которое Россия придает Крыму», могут привести Запад и Украину к «просчетам, которые вызовут ядерную эскалацию», – цитирует РИА «Новости» авторов публикации.

При этом отмечается, что позиция авторов статьи не отражает официальную точку зрения НАТО.

Симферополь, Олег Яковенко

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