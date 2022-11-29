Российские ракетные атаки завершатся «финальным бомбовым ударом» – украинский эксперт

Россия может добавить к атакам крылатыми ракетами удары гиперзвуковыми «Кинжалами» с территории Белоруссии. В довершение Украина подвергнется массированным авиационным бомбардировкам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве со ссылкой на «специалистов ПВО» заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Вероятность высока, что с территории Белоруссии по нам могут нанести удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые нынешняя наша ПВО не может парировать. Целями для гиперзвуковых «кинжалов» могут избрать или ключевые здания правительства офиса президента, или ключевые энергетические объекты, например, газораспределительная система, генерирующая электрические мощности. Поэтому вероятность продолжения атак и усиление ракетных и авиационных ударов со стороны Белоруссии – огромна», – уверяет он.

«Более того, некоторые специалисты ПВО, с которыми я общался, говорят, что Россия может пойти на финальные авиационные удары, когда вслед за ракетами, которые истощают нашу ПВО, в украинское пространство может массово вторгнуться российская авиация. Она, безусловно, понесёт потери, но авиационные бомбовые удары более разрушительные, чем ракетные, в силу более высокой бомбовой нагрузки. Это может случиться именно с территории Белоруссии, потому что до Киева 80 километров, до многих центров в Украине промышленных, энергетических, политических – очень близко», – рассуждает политолог.

«Тут серьёзная угроза, над ней надо работать. Необходимо искать системы ПВО. Необходимо заниматься многоуровневой деятельностью для того, чтобы эта угроза была ниже и менее разрушительной для Украины», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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