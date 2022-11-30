Администрации Севастополя предписали потратить на бомбоубежища 2 процента от годового бюджета

В Севастополе суд выдал предписание на приведение в нормативное состояние о бомбоубежищ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался накануне в Законодательном собрании. По словам исполняющего обязанности директора департамента финансов Алексея Плотникова, общая сумма, требуемая на ремонт, составляет 1,2 млрд рублей. Это 2% от доходной части бюджета города на 2023 год.

«Вопрос сложный, требует дополнительной проработки, – отметил Плотников. – И этот вопрос у нас в бюджете не предусмотрен».

Севастополь, Лиана Макоба

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