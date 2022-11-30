В Севастополе начинают борьбу с самостроями

В Севастополе в 2023 году планируют начать массовый снос незаконных построек. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего собираются снести 167 строений, по 52 из них уже вынесены соответствующие судебные решения. По остальным взыскательная работа продлится по мере выделения финансирования.

Севастополь, Лиана Макоба

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