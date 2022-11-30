В Крыму ожидается штормовой ветер

В Крыму продлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 30 ноября, и завтра, 1 декабря, на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 метров в секунду.

По шкале Бофорта это соответствует это соответствует шторму: возможны небольшие повреждения, ветер может разрушать крыши зданий; высота волн на море достигает 10 метров.

Симферополь, Лиана Макоба

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