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Среда, 30 ноября 2022, 10:58 мск

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В Крыму ожидается штормовой ветер

В Крыму продлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 30 ноября, и завтра, 1 декабря, на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 метров в секунду.

По шкале Бофорта это соответствует это соответствует шторму: возможны небольшие повреждения, ветер может разрушать крыши зданий; высота волн на море достигает 10 метров.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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