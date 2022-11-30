СБУ разглядела измену в женском монастыре

Служба безопасности Украины проводит обыски в Мукачевской епархии Украинской православной церкви Московской патриархии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия организованы на территории Кирилло-Мефодиевского женского монастыря под Мукачево.
Отметим, этот монастырь в свое время финансово поддерживал Виктор Медведчук, обвиненный в госизмене и выданный России в процессе обмена пленными, и его супруга Оксаной Марченко.
По некоторым данным, во время богослужений в монастыре упоминают главу РПЦ патриарха Кирилла.
Возможно, именно это, как и давние связи с Медведчуком, стало поводом для визита СБУ в женский монастырь.
Сообщается, что спецслужбы осматривают помещения монастыря с целью поиска запрещенных предметов и проверяют монашек «на причастность к противоправной деятельности».
В самой СБУ заявляют, что цели «спецмероприятия:
проверить информацию о намерении использовать епархию как очаг «русского мира»;
не допустить использование помещений УПЦ для «укрывательства граждан России»;
предупредить провокации и теракты.
До этого СБУ уже «посетила» Ивано-Франовскую епархию УПЦ, а также церкви в Черновцах и Киеве.
Киев, Платон Ефимчук
© 2022, РИА «Новый День»
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