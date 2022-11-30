В Крыму вступают в действие новые тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ

1 декабря в Крыму вступают в действие новые тарифы на электрическую энергию. Соответствующий приказ выпустил Государственный комитет по ценам и тарифам республики.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Крымэнерго», действующий тариф увеличивается на 9%.
Стоимость 1 кВт/ч для горожан составит:
3,93 рубля при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц;
4,98 рубля при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц;
6,62 рубля при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц.
Тарифы для сельской местности:
3,71 рубля при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц;
4,62 рубля при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц;
6,62 рубля при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц.
Повысятся и тарифы на услуги ЖКХ – на 11,4%. Вода будет стоить 37 рублей за кубометр.
Симферополь, Лиана Макоба
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