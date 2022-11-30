В Крыму отправили в отставку главу еще одного муниципалитета

В Крыму отправили в отставку руководителя еще одного муниципалитета. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Глава администрации Белогорского района Галина Перелович написала заявление об увольнении по собственному желанию. Благодарю Галину Яношевну за работу, она много сделала для развития района, но необходимо обновление власти, это плановая работа. Глава администрации будет выбран из числа живущих и работающих в данном районе», – заявил Аксенов.

Перелович возглавляла администрацию района с декабря 2014 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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