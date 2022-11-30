«Если не будет ударов»: Украина готовится к переходу от аварийных отключений света к плановым

Если не будет новых ракетных ударов по энергетике, то в ближайшее время аварийные отключения тепла и света на Украине прекратятся.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он уверяет, что «ситуация в энергосистеме улучшается с каждым днем».

«Если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то мы видим в ближайшей перспективе возможность стабилизировать и сократить время отключения. Более того, это уже будут плановые отключения. В принципе, это основная цель – сделать их плановыми и понятными для людей», – сказал Галущенко.

Но полностью отказаться от отключений, по его словам, пока не выйдет из-за повреждений тепловой генерации, которые невозможно восстановить быстро.

Симферополь, Валентин Карамазов

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