Киев прокомментировал взрыв в украинском посольстве в Мадриде

В МИД Украины отреагировали на взрыв в посольстве в Мадриде.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступил спикер министерства Олег Николенко.

Он сообщил, что «Киев просит Испанию принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение».

Помимо этого, глава МИД Дмитрий Кулеба, «поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей».

Напомним, сегодня в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, ранен один человек. Местные СМИ уточняют, что пострадавший – сотрудник посольства. Его госпитализировали. Пишут, что он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство.

Симферополь, Валентин Карамазов

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