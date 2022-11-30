«По примеру Медведчука»: схваченных священников УПЦ выставят на обмен как пленных

Арестованных во время облав священников Украинской православной церкви решено передать России в обмен на украинских военнопленных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он пообещал новые захваты на Украине любых «пророссийских» заложников.

«На примере большого обмена и судьбы Виктора Медведчука Украина показала, что готова демонстрировать наиболее креативные подходы, чтобы возвращать своих граждан домой. Любые возможности, которые для этого будут появляться – и формальные и неформальные, и публичные и непубличные, и открытые и закрытые – мы точно будем использовать», – сказал Юсов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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