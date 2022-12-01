Севастополь обеспечивает себя продовольствием только на пять процентов

Севастополь обеспечивает себя продуктами питания собственного производства только на 5%. Это следует из доклада директора департамента сельского хозяйства Наталии Скорюковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация обсуждалась на пленарном заседании городского Законодательного собрания.

«Если говорить в процентном соотношении, то я не могу сказать точно, но мне кажется процентов 5 на прилавках – однозначно продукция Севастополя», – цитирует Скорюкову «Новый Севастополь». Чиновница называет эту ситуацию нормальной, подчеркивая что севастопольский пищепром поставляет продукцию в другие регионы.

При этом Скорюкова уточнила: все, что в городе получают от садов, рыбной отрасли и виноградарства, можно найти на прилавках севастопольских магазинов и рынков.

Севастополь, Лиана Макоба

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