Севастополь обеспечивает себя продовольствием только на пять процентов

Севастополь обеспечивает себя продуктами питания собственного производства только на 5%. Это следует из доклада директора департамента сельского хозяйства Наталии Скорюковой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация обсуждалась на пленарном заседании городского Законодательного собрания.
«Если говорить в процентном соотношении, то я не могу сказать точно, но мне кажется процентов 5 на прилавках – однозначно продукция Севастополя», – цитирует Скорюкову «Новый Севастополь». Чиновница называет эту ситуацию нормальной, подчеркивая что севастопольский пищепром поставляет продукцию в другие регионы.
При этом Скорюкова уточнила: все, что в городе получают от садов, рыбной отрасли и виноградарства, можно найти на прилавках севастопольских магазинов и рынков.
Севастополь, Лиана Макоба
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