В Крыму на один день разрешат проводить фейерверки

В Крыму на один день снимут запрет на запуск фейерверков. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Как уже сообщал «Новый День», запрет на салюты и фейерверки был введен в августе, но во время празднования нового года ограничения снимут. Правда, речь идет исключительно о частной инициативе жителей и предпринимателей.
Проводить фейерверки за счет бюджета по-прежнему запрещено.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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