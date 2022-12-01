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Четверг, 1 декабря 2022, 15:12 мск

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В Крыму на один день разрешат проводить фейерверки

В Крыму на один день снимут запрет на запуск фейерверков. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», запрет на салюты и фейерверки был введен в августе, но во время празднования нового года ограничения снимут. Правда, речь идет исключительно о частной инициативе жителей и предпринимателей.

Проводить фейерверки за счет бюджета по-прежнему запрещено.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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