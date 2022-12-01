Крымские политики продолжают эксплуатировать языковую тему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вслед за спикером Госсовета РК Константиновым свою лепту в борьбу с иностранными языками спешат внести крымские сенаторы – они предлагают запретить нерусский язык в рекламе.

Законопроект, запрещающий использовать «алфавиты, созданные не на основе кириллицы» в продукции, призванной продвигать товар, разработали Ольга Ковитиди и Сергей Цеков.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что предлагаемые меры необходимы «для сохранения целостности российского государства». А буквы кириллического алфавита играют «объединяющую роль в социуме».

Что же касается латиницы, то ее авторы идеи называют алфавитом враждебных государств. При этом сенаторы пока не «покушаются» на буквы Z и V, ставшие символами СВО, но недовольство ситуацией вычказывают:

«Откровенно, мы бы хотели видеть какие-то другие обозначения нашей нынешней специальной военной операции», – цитирует Цекова Daily Storm.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»