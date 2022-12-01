В Севастополе вступили в действие новые тарифы на услуги ЖКХ

В Севастополе вступили в действие новые тарифы на коммунальные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 декабря совокупная плата отопление, воду, газ, электроснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами выросла на 9%.

При этом плата за отдельные услуги увеличится на 4% –

10,5%:

– тепло подорожает на 8% (тариф 2 тыс 826,55 рубля за Гкал);

– водоснабжение – на 10,4% (тариф 48,62 рубля за кубометр);

– водоотведение – на 10,5% (тариф 31,81 рубля за кубометр);

– газ – на 4% (тариф 5 тыс 590,8 рубля за 1 тысячу кубометров);

– электроснабжение – на 9%;

– вывоз ТКО – на 5,5% (тарифа 485,82 рубля за кубометр, плата за одного человека в месяц в многоквартирном доме – 117,81 рубля, в частном доме – 125,91 рубля).

Севастополь, Лиана Макоба

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