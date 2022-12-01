Русские умело давят под Бахмутом, у нас потери – украинский военкор

Российские войска сменили тактику и эффективно продвигаются к городу Бахмут (Артёмовск), нанося поражение украинской обороне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский военкор, главред антироссийского портала «Цензор» Юрий Бутусов.

«Следует констатировать, что противник глубоко захватил с юга Бахмут, за последние две недели существенно продвинулся. И это, конечно, обостряет обстановку вокруг города. Это серьезная угроза, на которую, конечно же, нужно реагировать... Применяют множество малых групп пехоты для того, чтобы снизить эффективность поражения с нашей стороны. И они концентрируют силы для атак на узком фронте для того, чтобы получить там преимущество, и можно было продавливать нашу оборону такими точечными, целенаправленными атаками, которые, подчеркиваю, более эффективны благодаря тому, что враг сменил организацию разведки, управления и имеет для этого определенную мотивацию», – рассказал он.

По его словам, умелые «действия противника» и потери в личном составе ВСУ могут привести к потере города.

«Противник учится, а, с другой стороны, конечно, у нас люди тоже истощаются. И для того чтобы адаптироваться к тактике противника, необходимо иметь, безусловно, подготовленный качественный личный состав на всех уровнях. Не всегда, не на всех участках фронта такая возможность сейчас есть. Потому что потери у нас большие», – приводит слова Бутусова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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