Украинский генерал: Поздно успокаивать население

Власти Украины не смогли подготовиться к российским ударам по энергетике и теперь предлагают населению спасаться самостоятельно, выдумывая всякие «пункты несокрушимости» (палатки с обогревом от «буржуйки» и электричеством от генератора – прим. «НД»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший зам-секретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.

«За счет «волчьих стай» ракет русские все равно прогрызают и там, где у нас уже закончились ресурсы, они достигают своей цели – ни больше, ни меньше... Это можно уже было просчитать и реагировать. Нужно делать правильные выводы, а не просто успокаивать население, что у нас все хорошо и мы как-то выкрутимся за счет «пунктов несокрушимости». Мне это смешно, потому что реально ждали-ждали, рассказывали, что все будет хорошо, а потом давайте спасать сами себя», – отметил он.

«Уважаемые, к этому нужно было готовиться с весны – тех же генераторов, ветряков можно было получить для всей страны за счет материально-технической поддержки в огромном количестве. И тогда меньшей была бы головная боль, чем сейчас», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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