Туристы в Крыму игнорируют природу

Около 320 тысяч туристов в текущем году посетили крымские заповедники. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшей популярностью пользуется Ялтинский горно-лесной заповедник, в котором побывали более 278 тысяч человек. На втором месте Опук – более 27,5 тысяч посетителей, в Казантипском заповеднике отметились 14 тысяч 596 человек.

Отметим, что попасть в заповедники можно только по спецразрешению, которое оформляется заранее: для крымчан и севастопольцев бесплатно, приезжие из других регионов должны заплатить по 150 рублей.

При этом, согласно официальным данным только за 9 месяцев текущего года в Крыму отдохнули от 5 млн 73 тыс (версия главы РК Аксенова) до 6 млн (версия спикера Госсовета РК Константинова) человек.

Получается, что заповедники посетили не более 5% туристов. А если учесть, что крымчане тоже часто ездят в уникальные места полуострова, – итого меньше. Выглядит это странно – главным богатством Крыма является природа, и трудно себе представить, что 95% туристов все время сидят на пляжах или в барах.

Напрашивается вывод: либо большинство туристов посещает заповедники нелегально, либо турпоток в Крыму как-то неправильно считают.

Симферополь, Лиана Макоба

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