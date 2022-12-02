В Крыму за действия расстроенных фанатов пришлось отвечать президенту футбольного клуба

В Крыму задержали более 20 футбольных болельщиков. Досталось и президенту клуба, к которому относятся фанаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 ноября ялтинский «Рубин» проиграл в финале Кубка Крымского футбольного союза симферопольскому «ТСК-Таврия». Игра проходила в крымской столице.

Возвращаясь домой, расстроенные фанаты «Рубина» на некоторое время перекрыли объездную дорогу: скандировали кричалки и жгли файеры.

Задержали дебоширов только в районе Перевального: в полицию доставили около 40 человек. На 21 из них составили протоколы за нарушение общественного порядка.

Позже суд приговорил их к административному аресту на срок от 3 до 7 суток в зависимости от степени участия в «несанкционированном мероприятии».

Задержали и президента футбольного клуба «Рубин» Сергея Гардока. В полиции сочли, что именно он организовал не являющееся «публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ». Его арестовали на 8 суток.

Ялта, Лиана Макоба

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