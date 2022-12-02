Крымчанин умудрился задолжать малолетней дочери 1 млн рублей

49-летний житель Советского района Крыма умудрился задолжать малолетней дочери 1 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, мужчина категорически отказывается платить алименты. Весной 2021 года задолженность с него взыскали через суд. Правда, она до сих пор не выплачена.

Поэтому прокуратура Советского района возбудила уголовное дело – оно уже направлено в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

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