Польский парламент не смог объявить Россию «спонсором терроризма»

В польском Сейме неожиданно провалилось голосование за резолюцию о признании РФ «государством-спонсором терроризма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает местное издание РАР.

Выяcнилоcь, что в последний момент в согласованный проект резолюции русофобская партия «Право и Справедливость» внесла поправку, согласно которой Россия также «несёт ответственность за крушение самолета под Смоленском в 2010 году», на борту которого погиб президент Польши Лех Качиньский, и за сбитый «Боинг» в небе над Донбассом в 2014 году.

После внесения поправки в рядах парламента началась суматоха и активные дискусии. В результате правящей коалиции не хватило голосов, чтобы поддержать свою же поправку. Из-за отсутствия кворума голосование по резолюции перенесли.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»