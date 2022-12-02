«Укрэнерго» вознамерилось полностью возместить ущерб за счёт России

«Укрэнерго» собирается выставить счёт России «за повреждённые и уничтоженные объекты энергоинфраструктуры».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель компании Максим Юрков.

Вместе с тем, он признал, что до сих пор не удалось выиграть дела по «утраченным в Крыму» объектам.

«Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету, и в ближайшее время мы выставим счёт россиянам за уничтоженные наши объекты. У нас уже есть опыт выставления счетов Российской Федерации. Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму», – сказал он.

Юрков добавил, что «сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесённый ущерб».

Симферополь, Валентин Карамазов

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