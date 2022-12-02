РФ готовится выпустить за два дня 400 ракет в 4 захода – украинский военный эксперт

Россия в ближайшие дни осуществит две массированные атаки на энергетику Украины четырьмя ракетными ударами с перерывом в два дня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве со ссылкой на «разведданные» заявил украинский военный аналитик, экс-участник АТО в Донбассе Алексей Гетьман.

«Многие стратегические бомбардировщики РФ не только готовятся к следующему налету, массированной атаке, но и проводили обучение по дозаправке самолетов в воздухе. Не «если», а «когда» (надо так говорить, к сожалению) будет новый массированный обстрел, то, скорее всего, он будет происходить в две фазы... Первоначально будет выпущено определенное количество ракет. Затем самолеты не будут садиться на землю, в воздухе они дозаправятся, чтобы некоторое время держать нашу страну в постоянной воздушной тревоге. А потом будет осуществлен следующий пуск», – сказал он.

«Скорее всего, за день будет две атаки по 100 ракет каждая. Еще есть такие разведданные, что атака будет осуществляться два раза в день, а через два дня снова будет два раза в день. Планируется выпустить до 400 ракет», – приводит слова Гетьмана «ПолитНавигатор».

Эксперт добавил, что атака будет осуществлена в холодную погоду, которая установится в ближайшие дни.

Симферополь, Валентин Карамазов

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