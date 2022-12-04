«В любой день» – Минобороны Украины не может спрогнозировать новые удары по инфраструктуре

Россия готовит новый ракетный удар по инфраструктуре Украины, который «может случиться в любой день».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

При этом она добавила, что усиление зимних морозов для РФ «может быть дополнительным фактором, когда они захотят устроить ракетную атаку».

Вместе с тем, часть украинских экспертов считает, что ВС РФ наоборот ждут потепления, чтобы снизить гуманитарные последствия ударов. Повышение температуры воздуха до 4 градусов тепла ожидается в среду, а мороз до минус пяти будет на Украине как раз сегодня.

Напомним, недавно официальные лица в Киеве заявляли, что ожидают ракетных атак «в ближайшие дни».

Симферополь, Валентин Карамазов

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