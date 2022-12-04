«Очень плохой знак от Запада» – украинский философ почувствовал неладное

Запад отказался от громких обещаний Киеву, которые были даны в начале спецоперации РФ, и не рассматривает больше Украину в качестве стратегического партнёра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский публицист, доктор философских наук Андрей Баумейстер.

«В принципе нам так и не дают никаких обещаний. И собрание НАТО в Бухаресте, и обсуждение вопросов перспективы Украины в ЕС – спускаются на тормозах. Вот, если говорить о стратегии, о стратегическом развитии, включении Украины в орбиту Европейского Союза и НАТО, они придумали формулу – «не член НАТО, но зато мы предлагаем помощь»... Мне кажется, что это такое половинчатое решение. Уже, все-таки, когда началась российско-украинская война – делали более смелые заявления о перспективах Украины. Вот сейчас пытаются снова эти вопросы спускать на тормозах», – пожаловался философ.

По его словам, Запад сейчас решает исключительно свои сиюминутные вопросы.

«Для меня – это очень плохой знак. Это значит, что у европейских политиков после войны особо нечего предложить Украине стратегически. Да, помощь, да финансы, да, возможно, помощь в восстановлении экономики. Но стратегически – пока от Европы я не слышу никаких серьезных заявлений», – приводит слова Баумейстера «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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