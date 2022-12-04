В Киеве предрекают создание анти-западного ядерного альянса

«Незападное большинство» стран, обладающих ядерным оружием, может объединиться в альянс против США и их сателлитов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, в Вашингтоне особенно боятся подобного сценария – как реакции на их угрозы применить против Ирана «любые средства».

«Да, США боятся очень. Там же, на востоке, может сложиться ядерный альянс. Смотрите, Китай, Северная Корея, они же провели недавно испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Как они считают, не знаю, насколько это правда, пятнадцать тысяч километров дальность полета. То есть, долетает до США спокойно. Корея, Россия. Китай поставил задачу стать второй ядерной державой, считая, что они могут в этом опередить Россию. Они упорно идут к этому. А если еще Иран? Ого-го! Что получается? А добавьте сюда Пакистан и Индию. Пакистан под влиянием Китая. Смотрите, где больше всего ядерного оружия находится? В Евразии. Странах – не Запада, незападного большинства. Это серьезный аргумент», – отметил Карасев.

Он утверждает, будто Россия может помочь Ирану в создании ядерного оружия.

«Если Иран получает ядерное оружие, чему Россия может способствовать. Не передавать ядерное оружие, а способствовать. Их подозревают, что они и Ким Чен Ыну помогли. Кстати, Северная Корея становится игроком. Ядерным серьезным игроком. Если у нее межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17» на пятнадцать тысяч. Ого! Это игрок уже», – приводит слова политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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