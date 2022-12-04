В Донецке гражданским находиться опаснее, чем у линии фронта – Монтян

В посёлках, расположенных в непосредственной близости от линии фронта, мирные жители чувствуют себя безопаснее, чем в центре Донецка, который подвергается ежедневным не избирательным обстрелам из тяжёлой артиллерии ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала приехавшая в Донбасс украинский адвокат, правозащитник и блогер Татьяна Монтян.

«И это действительно так, потому что в последнее время по центру Донецка прилетает просто с завидной регулярностью, и здесь можно с более высокой вероятностью стать жертвой, чем даже где-нибудь на окраинах – под посёлком Спартак», – приводит слова Монтян издание «Донбасс решает».

«ВСУ делают это умышленно – просто бьют по площадям, целясь в центральные кварталы столицы Донбасса», – сказала она.

Симферополь, Валентин Карамазов

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