Воскресный Донецк подвергался непрерывному обстрелу 12 часов – много раненых

В воскресенье, 4 декабря, с 11 утра до 23 часов вечера ВСУ непрерывно обстреливали мирных жителей Донецка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», мэр города Алексей Кулемзин в течение дня информировал население и предупреждал об очередной опасности.

Обстрелам из РСЗО «Град» и американских гаубиц «777» подверглись Кировский, Куйбышевский, Петровский, Киевский, Ворошиловский и Ленинский районы. Всего было выпущено свыше ста снарядов и ракет.

В Куйбышевском районе зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по ул. Химиков. Повреждена кровля, фасад здания, выбито остекление окон. Позже прямое попадание пришлось в один из домов частного сектора по ул. Дружбы, повреждения также получили два соседних дома – посечены кровли, фасады, остекления окон. Под огнем оказались микрорайоны: Азотный, Горняк, Топаз. Повреждены жилые дома, пострадали мирные жители, в том числе маленькие дети. Повреждено здание школы № 52 по ул. Сомова, 4 дома частного сектора, многоквартирный жилой дом (повреждена газовая труба), здание средней школы. Получили ранения пять женщин 1932, 1957, 1986, 1998 и 1999 г. р.

В Петровском районе повреждена теплотрасса, без центрального отопления остались 13 жилых домов, 2 школы и детский сад. Работники теплосети устраняют повреждения. В районе загорелся частный дом.

В Киевском районе получила ранение женщина 1970 г. р., повреждено 3 частных дома.

В Ворошиловском районе под массированным обстрелом из РСЗО «Град» оказался бульвар Пушкина, на улицах Университетской и Щорса пострадали 3 женщины. Также произошло прямое попадание в многоквартирный дом.

В центре Донецка нанесён удар в район гастронома «Москва», прилёты возле Главпочтамта.

В Ленинском районе один из снарядов РСЗО «Град» приземлился возле здания «Рембыттехники».

Симферополь, Валентин Карамазов

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