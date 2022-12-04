Всемирный банк насчитал €600 млрд ущерба Украине

Послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

Примерно те же цифры недавно назвала глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее во Всемирном банке озвучивали сумму в 350 миллиардов долларов, однако из-за ракетных ударов по инфраструктуре, она увеличилась практически в два раза.

Бьерде добавила, что Украину ожидает дефицит запчастей для ремонта электроподстанций и необходимого оборудования. По ее словам, Всемирный банк и западные партнёры работают над тем, чтобы предоставить Украине необходимую помощь.

По всей видимости, после новых ударов по украинской инфраструктуре эта сумма вновь существенно возрастёт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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