«После пятого числа» – украинский политолог объявил «решающими» ближайшие две недели

В ближайшие сутки ВСУ и ВС РФ начнут широкомасштабное наступление. Российская армия в Донбассе, а украинская – в Запорожье.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«Военное и политическое командование Украины и России будет планировать решающие перед 2023 годом военные операции для того, чтобы вырвать по максимуму военные успехи. А это означает – территорию. Они будут пытаться идти на Донецком направлении, Бахмут и дальше, если получится, у них там сосредоточение основное. Понятно, почему. У них официально заявленная цель, которую сейчас повторяют – это освобождение ДНР и ЛНР, Донецкой и Луганской области.

А у нас главная задача – это удар на Запорожском направлении, Мелитопольском. Запорожская АЭС, Мелитополь, выход к Бердянску и разрезать военную российскую группировку южную и северную. А во-вторых, выход к Азовскому морю. А затем уже можно ставить задачу уже более конкретно по Крыму. Военную задачу, военную цель. Поэтому сейчас очень важно перед 2023 годом провести успешную военную кампанию, провести успешное наступление», – расуждает украинский политолог.

По его словам, обе стороны уже подтянули все имеющиеся резервы техники и личного состава.

«Сейчас все пойдут в наступление. Играли от обороны – что они, что мы, а теперь надо перейти в наступление. Я так понимаю, они уже переходят, мобилизованные сейчас пойдут, их уже вроде подготовили. Их же готовили не для того, чтобы они в окопах сидели зимой. Значит, их подготовили специально с расчетом на то, чтобы в начале декабря они уже были брошены в бой, в наступление.

Поэтому сейчас будет активизация военных действий. Плюс погода позволяет, потому что эти две недели грязь непролазная, и у нас мало техники военной, бронетехники на гусеничном ходу. А колесный вариант, облегченный вариант, он, конечно, не проходит здесь. Сейчас уже подмораживается грунт. Я думаю, с пятого по двадцатое будут решающие две недели», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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