Задержаны налетчики, ограбившие автосалон в Севастополе

Севастопольские и томские полицейские задержали подозреваемых в разбое и вымогательстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, в апреле текущего года двое мужчин ворвались в один из севастопольских автосалонов. Они закрыли дверь изнутри, выстрелили в стену, связали работников и повредили их телефоны. Похитив 21 миллион рублей и 30 тысяч долларов США, налетчики скрылись.

Одного из предполагаемых преступников сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю задержали в июле на территории Краснодара. Второй недавно был задержан в Томской области местными оперативниками и их коллегами из Красноярска. Как выяснилось, он уже находился в розыске по обвинению в вымогательстве, которое было совершено на территории Красноярского края в 2019 году.

«Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя в отношении фигурантов расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.

Задержанный в Томской области доставлен в Красноярский край, где ему дополнительно предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 163 УК РФ. Оба подозреваемых заключены под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Откуда в автосалоне взялись 30 тысяч долларов США, да еще после ужесточения валютной политики, не сообщается.

Севастополь, Олег Яковенко

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