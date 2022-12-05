Движение по поврежденной части Крымского моста возобновлено

Возобновлено движение по пострадавшей от взрыва автомобильной части Крымского моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Тамань», сегодня в 10:50 после проведенных восстановительных работ произвели перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части моста.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

Работы по восстановлению моста велись круглосуточно.

Керчь, Лиана Макоба

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