Севастополец накопил почти полторы сотни неоплаченных штрафов, теперь заплатит в 2 раза больше

Житель Севастополя накопил «гору» неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД Севастополя, сотрудники ДПС остановили автомобиль «Мерседес». В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина имеет 142 непогашенных административных штраф на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Плюс ко всему, сотрудники ДПС заподозрили, что водитель пьян, и предложили пройти освидетельствование, от которого он отказался».

Теперь ему грозит еще один штраф в размере 30 тысяч рублей – за отказ от освидетельствования и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

Плюс ко всему, на водителя составили еще 14 административных материалов, из них 13 – за несвоевременную уплату штрафов. И ему либо придется заплатить новые штрафы в размере двойной суммы непогашенной задолженности, либо отбыть под арестом до 15 суток, либо отработать до пятидесяти часов.

Его автомобиль арестовали и отправили на специализированную стоянку.

Севастополь, Олег Яковенко

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