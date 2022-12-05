«В небе много ракет!» – на Украину вылетели и уже приземляются «Калибры»

Атаку российских крылатых ракет фиксируют во многих областях Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первые предупреждения от офиса украинского президента и областных администраций о пусках ракет появились около 15:00 по московскому времени.

«Есть крылатые в воздухе. Оставайтесь в укрытиях», – написал позже глава Николаевской области.

Затем сообщили о взрывах в Харьковской, Полтавской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

«В небе над Украиной много ракет! Оставайтесь в укрытиях!», – написал глава Винницкой области.

Сообщается о взрывах в Запорожье и области. Прилёты зафиксировали в Кременчуге.

«Друзья! Категорически настаиваю оставаться в укрытиях! Над нами опасность!», – написал глава Кировоградской ОВА Райкович. Губернатор Николаевской области Ким сообщил о 4 ракетах над регионом.

Над Одесской областью также пролетели 4 ракеты. В Одессе, Николаеве, Житомире и Киеве отмечены прилёты ракет и перебои с электричеством.

«Может быть несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской ПВО», – сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, РФ запустила ракеты из района Волгодонска, Каспийского и Черного морей.

Также сообщили, что в Днепропетровской области было слышно несколько взрывов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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