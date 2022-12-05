Крымчане отмечают в республике высокую коррупцию

Каждый пятый житель К;рыма считает, что в республике высок уровень коррупции. Об этом заявил заведующий первым отделом управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Игорь Хиневич.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в опросе приняли участие приняли участие около 1,5 тысячи человек из разных сфер деятельности: предприниматели, сотрудники бюджетных организаций и частных компаний, студенты, пенсионеры, рабочие.

«По мнению 51% жителей республики, уровень коррупции можно оценить как средний. Однако каждый пятый респондент полагает, что в Крыму достаточно высокий уровень коррупции, – – сообщил Хиневич. – При этом граждане признают, что уровень коррупции в Республике Крым за последнее время значимо не изменился. По мнению населения, динамика уровня коррупции в регионе существенно ниже, чем в целом по стране».

Симферополь, Лиана Макоба

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