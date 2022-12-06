Севастопольские дети попросили у Развожаева подарок – асфальт

Жители Балаклавы не могут добиться от городских властей дороги. Любой дождь превращает их жизнь в ад, а сумерки – в опасный квест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об улице Склоной. Ее обитатели уже 3 года обращаются во все инстанции с просьбой положить на единственной грунтовой дороге асфальт. Но получают отписки. За это время привели в порядок соседнюю улицу, дважды заасфальтировали уже имеющуюся асфальтовую дорогу, а до Склонной руки так и не дошли.

Сначала чиновники обещали привести улицу в порядок в 2021 году, потом в 2022-м. Теперь сроки перенесли на 2023-2025 годы.

Правда, один раз Склонную засыпали гравием, который тут же ушел в глину.

В итоге после любого дождя люди и машины застревают в непролазной топи. «Машинам не проехать, детям не подняться, не спуститься, грязь. И, в добавок ко всему, нет освещения», – возмущаются жители.

Кстати, свет обещали сделать в текущем году, но не сделали. Школьники со второй смены возвращаются с фонариками. И часто приходят домой грязные с головы до ног.

«Мы когда спускаемся – падаем, когда поднимаемся – тоже падаем. Пожалуйста, сделайте нам на Новый год подарок – это асфальт», – просят дети.

Плюс ко всему, во время дождливой погоды жители некоторых домов могут выбраться с улицы только по соседским участкам, которые пока не огорожены. Но если владельцы этих участков решат поставить заборы (на что имеют полное право), люди окажутся отрезанными от цивилизации.

Впрочем, и сейчас их жизнь назвать цивилизованной сложно – во время дождей на улицу не могут заехать ни скорая, ни пожарная. «И даже воду не привезти», – жалуются севастопольцы.

Севастополь, Лиана Макоба

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