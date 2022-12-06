Без поступлений транзитных платежей от «Газпрома» украинский государственный бюджет не выжил бы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

Он отметил, что сейчас росийский трубопроводный газ активно замещается сжиженным из той же России. Однако Киев продолжает получать значительные суммы от «Газпрома» за перекачку газа в Европу.

«Резкое сокращение поставок российского трубопроводного газа привело к увеличению экспорта российского СПГ в Европу – несмотря на требования западных политиков сократить поставки российского газа. Не забудем, что помимо сжиженного газа, в Европу продолжает поступать трубопроводный газ из России через Украину, правда в значительно меньших объемах. Украина получает от России миллионные транзитные сборы – без этих платежей, украинский госбюджет бы не выжил», – написал Рар.

Симферополь, Валентин Карамазов

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