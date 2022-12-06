В Джанкое объявлена чрезвычайная ситуация – об этом сообщило Главное управление МЧС по РК.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧС связано с обнаружением на улице Набережной боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
«Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ГО Джанкой принято решение признать ситуацию как «Чрезвычайная» техногенного характера муниципального уровня», –заявили в ведомстве.
Опасную находку обезвредят в ближайшее время.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube