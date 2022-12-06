В Джанкое объявлена чрезвычайная ситуация – об этом сообщило Главное управление МЧС по РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧС связано с обнаружением на улице Набережной боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

«Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ГО Джанкой принято решение признать ситуацию как «Чрезвычайная» техногенного характера муниципального уровня», –заявили в ведомстве.

Опасную находку обезвредят в ближайшее время.

Симферополь, Лиана Макоба

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