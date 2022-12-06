В Крыму продлен «желтый режим»

Режим высокого уровня террористической опасности в Крыму продлен еще на 15 дней. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», «желтый режим» был введен в республике 11 апреля текущего года и с тех пор постоянно продлевается. Действующий срок истекает 7 декабря в 20:00.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;

• на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами. Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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