«Неустановленные летающие объекты» продолжат бить вглубь территории РФ, как это было накануне, когда ударам подверглись две базы стратегических бомбардировщиков в Энгельсе и Дягилево.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом он утверждает, будто в России «разрушена система управления».

«Там летают неустановленные летающие объекты, которые крайне эффективно уничтожают ключевую инфраструктуру, которая бьет по нашему гражданскому населению. Тут есть – несколько причин этого. Во-первых, система управления в России практически обрушена уже, силовая система, в том числе. Потому что люди чувствуют, что эффективного государства больше нет – того государства, которого они боялись. Поэтому везде начинаются аварии – и в Рязани, и в «Дягилево», и в «Энгельсе», а до этого и на нефтепереработке, и в торговых центрах, и везде пожары, пожары и пожары. И это будет нарастать... Вы видите эффективную постепенно отработку различных дальних складов Российской Федерации», – рассуждал Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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