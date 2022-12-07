В Крыму официально разрешили новогодние фейерверки – глава Крыма Сергей Аксенов внес соответствующие изменения в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым».

Как уже сообщал «Новый День», о том, что запрет на фейерверки снимут на 1 день, глава РК заявил еще 1 декабря. Но тогда его слова не были подтверждены документально.

«Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале правительства республики, – сообщил сегодня Аксенов. – Тем не менее считаю важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий».

Симферополь, Лиана Макоба

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