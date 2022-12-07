В Ялте вернулись к вопросу реконструкции Царской тропы

В Ялте вернулись к вопросу реконструкции Солнечной (Царской) тропы.

«Задача – бережно сохранить то, что было создано до нас, восстановить утраченное. Если новшества – минимальные, – заявила глава города Янина Павленко. – Долгое время проложенный по указу Николая II живописный терренкур находился в плачевном состоянии. Год назад были разработаны проекты планировки территории и межевания. Теперь работаем над концепцией обновления южнобережной жемчужины.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле прошлого года власти Ялты предусмотрели в местном бюджете почти 4 млн рублей на подготовку к реконструкции Солнечной тропы. В мае был объявлен открытый конкурс на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Реконструкция пешеходной дороги «Солнечная тропа» расположенного на территории пгт Ливадия и пгт Гаспра. Однако за неделю до окончания приема заявок конкурс отменили. А в августе появилось распоряжение совмина Крыма о включении Солнечной тропы в перечень объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку без открытого конкурса.

Но теперь Павленко сообщает: «Проработкой предпроектных решений займется рабочая группа, куда войдут специалисты ДАГ, архитекторы Ялты и Крыма, Министерства культуры, Ливадийского дворца, Общественного совета» И просит горожан присылать свои предложения.

Уже сейчас рассматривается возможность установки туалета, навигации, видеонаблюдения, наружного освещения в основных точках притяжения. «Возможны художественная подсветка отдельных растений и скульптур, фотозоны, стенды с историческими фото», – добавляет градоначальница.

Напомним, что в последние годы тропу обезобразили заборы, выросшие на значительной части маршрута и закрывшие вид на море.

«Обсудили и вопрос заборов: незаконные – под снос, где есть право собственности – убеждаем владельцев привести в согласованный с архитектурой вид», – заявила Павленко.

Ялта, Лиана Макоба

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