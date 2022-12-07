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Среда, 7 декабря 2022, 13:33 мск

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В Крыму начали закрывать школы и детские сады

В Крыму начали закрывать на карантин школы и детские сады. Причина – рост заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день учебный процесс приостановлен в 18 классах и 27 группах дошкольных учреждений.

Напомним, первую волну эпидемии гриппа в Крыму ждут уже в середине декабря. Был поставлена задача привить 1,16 млн человек. По данным на конец прошлой недели вакицнацию прошли 800 тысяч человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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