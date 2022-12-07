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Среда, 7 декабря 2022, 13:33 мск

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Крымчанин 4 года насиловал трех маленьких соседок

В Крыму вынесли приговор 68-летнему жителю Бахчисарайского района, обвиняемому в изнасиловании девочек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, с мая 2017 года по июль 2021 года мужчина «совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек, живших по соседству».

Суд признал его виновным по в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). И назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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