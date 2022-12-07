Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту продлили срок под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей трем фигурантам дела о теракте на Крымском мосту.
Как уже сообщал «Новый День», в середине октября Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Александра Былина, Дмитрия Тяжелых и Олега Антипова. Срок их ареста истекал 8 декабря. Теперь его продлили до 8 марта 2023 года.
Всего после взрыва на Крымском мосту задержаны 8 человек – 5 россиян и 3 граждан Украины и Армении. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.
Конкретных организаторов теракта пока не установили.
Москва, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube