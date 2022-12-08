«Холодное и невкусное»: в Крыму оценили качество школьного питания

Более трети крымских школьников не нравится, как кормят в школе. Таковы результаты опроса, проведенного республиканским управлением Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной претензией стала остывшая еда – это отметили более 26% респондентов. На втором месте – недостаток времени на примем пищи (17,4%). Каждый шестой заявил, что кормят в школе невкусно.

При этом Роспотребнадзор выявил, что школьное питание может быть и опасным, так как в пищеблоках нарушаются элементарные правила. пища

«В структуре нарушений наибольший удельный вес занимают нарушения режимных вопросов, не требующих дополнительных материальных средств (33 % от всех выявленных нарушений), – заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. –

Это касается уборки помещений, нарушений правил мытья посуды, поточности при приготовлении пищи. Также имеют место нарушения температурного режима подачи готовых блюд и натуральных норм питания».

По мнению вице-премьера – министра труда и социальной защиты республики Елены Романовской, выявленные нарушения напрямую связаны с недостаточным контролем процесса организации питания со стороны муниципалитетов и ответственных должностных лиц.

Романовская также отметила, что родители тоже имеют право проверять, как питаются их дети.

«Более того, нам важно, чтобы они давали обратную связь, чтобы каждый понимал, что его обращение на горячую линию администрации школы или министерства образования Республики Крым, сообщение на Госуслуги может повлиять на конкретную ситуацию в школе, – подчеркнула вице-премьер. – Такое активное взаимодействие с родителями реально помогает процессу повышения качества питания во всех образовательных организациях республики».

Симферополь, Лиана Макоба

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